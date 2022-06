Rai | Lega | bene Agcom su Littizzetto contro referendum ma danno è fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “che l'richiami la Rai per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo durante la campagna referendaria. Il particolare riferimento è al monologo tenuto da Luciananella puntata del 29 magio di 'Che Tempo che fa' su Rai 3, come laaveva denunciato. Peccato che ormai ilsia statoe, a pochi giorni dal voto, resta l'amaro in bocca per un monologo senza contraddittorio da parte di una comica che si professa democratica e che da tempo non fa più ridere". Lo affermano i parlamentari dellain commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantino. "A pagare ilsaranno come al solito ...