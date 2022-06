Nomine Rai, passa la linea di Fuortes: Di Bella all’Approfondimento, Orfeo retrocede al Tg3 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Carlo Fuortes Le volontà di Carlo Fuortes hanno la meglio. Nel CdA riunitosi questa mattina, sotto la presidenza di Marinella Soldi, è passata con larga maggioranza la linea dell’ad Rai in merito alle nuove Nomine, tra promozioni e retrocessioni. La prima nota di rilievo è la direzione della divisione Approfondimento, che da Mario Orfeo passa ad Antonio Di Bella. Dopo essere stato sollevato dall’incarico dopo pochi mesi dalla nomina, Orfeo retrocede a direttore del Tg3, ruolo già ricoperto nel 2020. Con Di Bella all’Approfondimento, la “casella” Daytime viene occupata da Simona Sala, che un po’ a sorpresa va a capo di un segmento ben più ampio e dalle diverse specificità rispetto a ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) CarloLe volontà di Carlohanno la meglio. Nel CdA riunitosi questa mattina, sotto la presidenza di Marinella Soldi, èta con larga maggioranza ladell’ad Rai in merito alle nuove, tra promozioni e retrocessioni. La prima nota di rilievo è la direzione della divisione Approfondimento, che da Marioad Antonio Di. Dopo essere stato sollevato dall’incarico dopo pochi mesi dalla nomina,a direttore del Tg3, ruolo già ricoperto nel 2020. Con Di, la “casella” Daytime viene occupata da Simona Sala, che un po’ a sorpresa va a capo di un segmento ben più ampio e dalle diverse specificità rispetto a ...

Advertising

Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Rai, togliete il Cavallo e mettete il Gattopardo: le “nuove” nomine riguardano solo i soliti noti - CIAfra73 : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai, Anzaldi: 'Consigliere Di Majo (M5s) come Conte. Perché non si dimette?' - VigilanzaT : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai, Anzaldi: 'Consigliere Di Majo (M5s) come Conte. Perché non si dimette?' - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai, Anzaldi: 'Consigliere Di Majo (M5s) come Conte. Perché non si dimette?' - CGlonfoni : RT @francescagraz1: La 'reconquista' Rai di Salvini e Conte. Chiedono incarichi in cambio del sostegno a Fuortes Per nuove nomine dell'ad… -