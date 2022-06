Mondiali 2022: Ecuador verso l’esclusione. Ma zero speranze per l’Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) visto che sarà ripescata una selezione sudamericana L’Ecuador viaggia verso l’esclusione dal Mondiale in Qatar. La Fifa sta valutando l’esposto della Federcalcio del Cile, che ha denunciato la falsificazione dei documenti di Byron Castillo, che non sarebbe nato nel 1998 a Playas ma nel 1995 e addirittura il Colombia. Intanto Marca ha diffuso dei documenti che provano l’illecito; il verdetto finale è atteso venerdì 10 giugno. Non c’è comunque speranza di ripescaggio per l’Italia visto che nel caso di effettiva squalifica subentrerà un’altra selezione sudamericana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) visto che sarà ripescata una selezione sudamericana L’viaggiadal Mondiale in Qatar. La Fifa sta valutando l’esposto della Federcalcio del Cile, che ha denunciato la falsificazione dei documenti di Byron Castillo, che non sarebbe nato nel 1998 a Playas ma nel 1995 e addirittura il Colombia. Intanto Marca ha diffuso dei documenti che provano l’illecito; il verdetto finale è atteso venerdì 10 giugno. Non c’è comunque speranza di ripescaggio pervisto che nel caso di effettiva squalifica subentrerà un’altra selezione sudamericana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

