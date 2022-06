Maturità 2022, mascherine obbligatorie: decisione Tar Lazio (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Anche per la Maturità 2022 gli studenti dovranno indossare le mascherine. Il Tar del Lazio, con una sentenza depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge, che stabilisce che l’utilizzo delle mascherine, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli studenti, fino al 31 agosto prossimo. La sentenza ha chiarito che l’ordinanza del ministero della salute del 28 aprile 2022, in realtà non prevedeva l’obbligo di mascherine per gli studenti, poi introdotto dalla disposizione legislativa. I giudici amministrativi hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Anche per lagli studenti dovranno indossare le. Il Tar del, con una sentenza depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del, convertito in legge, che stabilisce che l’utilizzo delle, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli studenti, fino al 31 agosto prossimo. La sentenza ha chiarito che l’ordinanza del ministero della salute del 28 aprile, in realtà non prevedeva l’obbligo diper gli studenti, poi introdotto dalla disposizione legislativa. I giudici amministrativi hanno ...

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - team_world : Ecco le materie della #maturita2022 al via il 22 giugno ???? - MrMagoo970 : RT @Agenzia_Ansa: Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide il con… - AnsaCalabria : Scuola:in Calabria maturità per oltre 19 mila studenti. Si inizia il 22 giugno. Nelle medie prova per 17.402 |#ANSA - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Maturità, Tar: gli studenti del Lazio dovranno indossare la mascherina -