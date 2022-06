Manuel Agnelli annuncia il primo disco solista dal titolo Proci

(Di mercoledì 8 giugno 2022)è ilalbumdiche il leader degli Afterhours presenterà dal vivo nel tour estivo Nella sua carrierasi è distinto come cantautore, produttore, talent scout ma soprattutto come leader degli Afterhours, la band alt rock italiana per eccellenza. Ora la conferma ufficiale: per la prima volta in 27 anni di attività, si cimenterà con un album, di cui ha appena concluso le registrazioni. Ad anticiparlo – dopo La Profondità degli Abissi, uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film Diabolik e vincitore di un David di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candidato anche ai Nastri D’Argento 2022 – è il brano, disponibile dal 10 giugno su ...

fraurolo121 : RT @Rc95_inv: ???????? Maneskin & Manuel Agnelli Amandoti (amami ancora) - Rc95_inv : ???????? Maneskin & Manuel Agnelli Amandoti (amami ancora) - CatelliRossella : Manuel Agnelli annuncia il suo primo album solista - Musica - ANSA - rockmylifeita : RT@ rockonitalia MANUEL AGNELLI: annuncia il suo primo album solista, anticipato dal brano “Proci” #manuelagnelli… - ivandonati : MANUEL AGNELLI per #Abbiategrasso capitale della cultura #ManuelAgnelli #Agnelli #Visione -

Fuori Emma Marrone,, Mika e Hell Raton e dentro Fedez, Dargen D'Amico, Ambra e Rkomi. Anche al timone si è optato per un drastico cambio di rotta: Ludovico Tersigni, che aveva raccolto ..."Non si esce vivi dagli anni Ottanta", ripete come un mantrain una delle canzoni più famose degli Afterhours. C hi, in realtà, non solo è uscito vivo dagli anni Ottanta, ma ha anche continuato a macinare successi fino ai giorni nostri sono i ...Torna, dal 20 al 25 giugno a Macerata la fase finale di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore giunto alla 33/a edizione. (ANSA) ...Dopo La Profondità degli Abissi, uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film Diabolik e vincitore di un David di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candi ...