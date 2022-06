Mantova | scontro tra auto e camion | morto un ragazzo di 19 anni

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Undi 19a seguito di un incidente stradale tra l’che guidava e una Marmirolo, nelno. Loè avvenuto attorno alle 12.30, sulla strada Trentino 10. Ferita gravemente anche la 17enne che viaggiava nell’con lui. La ragazza ha riportato un trauma cranico, un trauma all’addome e uno alla schiena ed è stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Visitato ma non ospedalizzato il conducente del. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso,medica, ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale. L'articolo proviene da Italia Sera.

