Lucas Peracchi spara a zero contro Mercedesz Henger | “Datevi delle risposte”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022), ex tronista di Uomini Donne, ehanno condiviso una storia d’amore durata quasi tre anni. Il loro travagliato rapporto ha avuto termine nel 2021 e, al momento, sembra che il personal trainer sia single. Nonostante la conclusione della loro storia d’amore, appare chiaro che ci siano ancoraquestioni rimaste in sospeso. Il modello, infatti, ha usato i social network per scrivere cose poco carine sul fisico della sua ex fidanzata. La figlia di, al momento, si trova su L’Isola dei Famosi e, a detta dei suoi follower, sta sfoggiando una linea invidiabile. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,...