Le parole di Gasperini: un appello alla società in vista del mercato? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. C’è qualcosa di nuovo nell’aria anzi di antico, ricordate “mercato triste”?. Orbene, Gasperini nella versione che per sua ammissione intitola “sono migliorato con l’Atalanta “ e in uno scenario nobile come quello dell’Accademia dello Sport si riprende la scena per mandare nuovi messaggi alla società, che nei fatti non è più la stessa, con una precisazione “non ho avuto incontri con la nuova proprietà”. Un’immediata precisazione a quella stampa che ipotizzava le sue dimissioni per poi lanciare qualche sms seppur dai toni pacati che per rispetto dei contratti in essere avrebbero dovuto rimanere nelle segrete stanze di Zingonia. In sintesi Gasperini ha indicato tre vie, rimanere così con la conseguenza “questa squadra non è competitiva”, senza dire cosa lui farebbe, oppure inserire un paio di top ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. C’è qualcosa di nuovo nell’aria anzi di antico, ricordate “triste”?. Orbene,nella versione che per sua ammissione intitola “sono migliorato con l’Atalanta “ e in uno scenario nobile come quello dell’Accademia dello Sport si riprende la scena per mandare nuovi messaggi, che nei fatti non è più la stessa, con una precisazione “non ho avuto incontri con la nuova proprietà”. Un’immediata precisazione a quella stampa che ipotizzava le sue dimissioni per poi lanciare qualche sms seppur dai toni pacati che per rispetto dei contratti in essere avrebbero dovuto rimanere nelle segrete stanze di Zingonia. In sintesiha indicato tre vie, rimanere così con la conseguenza “questa squadra non è competitiva”, senza dire cosa lui farebbe, oppure inserire un paio di top ...

