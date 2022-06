La storia dell’enciclopedia multimediale Omnia | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’era tutto un mondo da conservare in un porta-cd, un tempo. Era il mondo dell’enciclopedia Omnia, realizzata da De Agostini, uno dei prodotti didattici di maggiore successo di cui il nostro RAM – La rete a memoria ha deciso di occuparsi. La sezione dei giochi e delle ricerche erano state studiate a fondo, al di là della spettacolarità. Oltre 300 animazioni, video e file multimediali che comportavano investimenti importanti davano spessore al progetto. Le ricostruzioni storiche del Colosseo e dell’Egitto, l’attenzione meticolosa alla strutturazione dei lemmi rappresentavano lo scheletro di una intuizione vincente. Erano questi gli ingredienti che l’enciclopedia Omnia – diffusa nelle case degli italiani su cd-rom – metteva a disposizione degli utenti per divulgare il sapere in Italia alla fine degli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’era tutto un mondo da conservare in un porta-cd, un tempo. Era il mondo, realizzata da De Agostini, uno dei prodotti didattici di maggiore successo di cui il nostro RAM – Laha deciso di occuparsi. La sezione dei giochi e delle ricerche erano state studiate a fondo, al di là della spettacolarità. Oltre 300 animazioni, video e file multimediali che comportavano investimenti importanti davano spessore al progetto. Le ricostruzioni storiche del Colosseo e dell’Egitto, l’attenzione meticolosa alla strutturazione dei lemmi rappresentavano lo scheletro di una intuizione vincente. Erano questi gli ingredienti che l’enciclopedia– diffusa nelle case degli italiani su cd-rom – metteva a disposizione degli utenti per divulgare il sapere in Italia alla fine degli ...

