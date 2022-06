La Commissione Ue prova a mandare in pensione l’auto a benzina e diesel. Ma il voto di oggi a Strasburgo è in bilico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Votazione delicata dalle 12.30 di oggi a Strasburgo dove il Parlamento europeo deve esprimersi sul piano della Commissione per tagliare del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030. Del pacchetto fa parte anche lo stop alla vendita di auto e furgoni nuovi a benzina e gasolio entro il 2035. Su questo punto l’aula è spaccata e la Commissione potrebbe non raccogliere la maggioranza dei voti. Il Partito popolare europeo (a cui aderiscono tra gli altri Forza Italia e Udc) ha presentato un emendamento che riduce dal 100% al 90% le auto nuove coinvolte nello stop “Dobbiamo affrontare la transizione senza perdere competitività ecco perché siamo contro l’approccio ideologico”, ha affermato il capogruppo e presidente del partito Manfred Weber. Se l’emendamento non passerà, fonti del partito assicurano che il Ppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Votazione delicata dalle 12.30 didove il Parlamento europeo deve esprimersi sul piano dellaper tagliare del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030. Del pacchetto fa parte anche lo stop alla vendita di auto e furgoni nuovi ae gasolio entro il 2035. Su questo punto l’aula è spaccata e lapotrebbe non raccogliere la maggioranza dei voti. Il Partito popolare europeo (a cui aderiscono tra gli altri Forza Italia e Udc) ha presentato un emendamento che riduce dal 100% al 90% le auto nuove coinvolte nello stop “Dobbiamo affrontare la transizione senza perdere competitività ecco perché siamo contro l’approccio ideologico”, ha affermato il capogruppo e presidente del partito Manfred Weber. Se l’emendamento non passerà, fonti del partito assicurano che il Ppe ...

