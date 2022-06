Koulibaly, l’ex agente: “Ha sempre rinunciato a qualcosa per restare a Napoli, ora tocca a De Laurentiis…’ (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruno Satin, ex agente di Koulibaly ha commentato la trattativa di rinnovo con il Napoli e del futuro del difensore senegalese. l’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli, ha parlato del futuro del difensore senegalese. “Non pensavo facesse così bene a Napoli, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto e così bene. Futuro? L’ho isto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale. E’ difficile rispondere ad una domanda su questo. Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli ma la società deve fare uno sforzo. Koulibaly tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi ora tocca al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruno Satin, exdiha commentato la trattativa di rinnovo con ile del futuro del difensore senegalese.di Kalidou, Bruno Satin ai microfoni di radio Kiss kiss, ha parlato del futuro del difensore senegalese. “Non pensavo facesse così bene a, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto e così bene. Futuro? L’ho isto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale. E’ difficile rispondere ad una domanda su questo. Secondo me il suo futuro potrebbe essere ama la società deve fare uno sforzo.tutte le volte che è rimasto haa tanti soldi oraal ...

