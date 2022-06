Kostic Juve | il DS dell’Eintracht | «Presto decideremo il suo futuro»

(Di mercoledì 8 giugno 2022), il dsesce allo scoperto sulla situazione dell’esterno serbo. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni della Bild, Markus Krosche, dsFrancoforte, ha parlato deldi, obiettivo dellantus.– «Ho parlato con lui al telefono la scorsa settimana e sono in contatto con i suoi agenti.ci sarà una decisione. Decide lui se partire, rimanere o prolungare oltre il 2023. Non impediremo nulla per principio, perché fa parte della nostra filosofia cedere i giocatori quando le condizioni economiche sono favorevoli, anche se perdere calciatori e persone importanti fa male». L'articolo proviene da Calcio News 24.

