Kerem Bürsin dimentica Hande Ercel con attrice di “Love is in the Air” La foto

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 8 giugno 2022)ha attirato a sé il gossip per esser stato “pizzicato” nella Capitale turca in compagnia di un’che ha fatto parte del cast diis in the Air. Ma la donna non è affattoErçel. I rumors ruotano attorno al bell’attore turco e lanciano un primo velato “scoop” sulla sua vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.