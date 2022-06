Johnny Depp: arriva su TikTok e conquista milioni di follower (Di mercoledì 8 giugno 2022) Johnny Depp dopo aver vinto il processo vuole ringraziare i suoi fan sbarcando su TikTok: già tantissimi i follower Johnny Depp sbarca su TikTok. Dopo il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard dal quale è uscito vincitore, ha deciso di ringraziare i suoi fan inaugurando un nuovo profilo. Sulla piattaforma più in voga del momento, la star di Hollywood ha in pochissime ore e zero post raggiunto i 3,6 milioni di follower. E’ bastata una foto in bianco e nero e la spunta blu per far arrivare il suo profilo tra i seguiti di tantissimi profili. La scelta di arrivare su TikTok non è stata appunto casuale, ma un modo per ringraziare tutti i suoi sostenitori che, nelle ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022)dopo aver vinto il processo vuole ringraziare i suoi fan sbarcando su: già tantissimi isbarca su. Dopo il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard dal quale è uscito vincitore, ha deciso di ringraziare i suoi fan inaugurando un nuovo profilo. Sulla piattaforma più in voga del momento, la star di Hollywood ha in pochissime ore e zero post raggiunto i 3,6di. E’ bastata una foto in bianco e nero e la spunta blu per farre il suo profilo tra i seguiti di tantissimi profili. La scelta dire sunon è stata appunto casuale, ma un modo per ringraziare tutti i suoi sostenitori che, nelle ...

