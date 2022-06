Inter-Dybala: tutta la verità e le cifre dell'incontro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un incontro alla luce del sole per certificare l’Interesse sempre più concreto dell’Inter verso Paulo Dybala. Beppe Marotta,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unalla luce del sole per certificare l’esse sempre più concretoverso Paulo. Beppe Marotta,...

Advertising

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: incontro positivo, molto positivo. Anzi, con Joya. Intesa impostata, precedenza all’#Inter (dal 13… - MatteoBarzaghi : Sede Inter. Arriva Antun, agente di Dybala. Non voleva parlare, gli ho chiesto se è ottimista in generale nella vit… - Aanto_9 : RT @7Robymar: L'Inter punta a fare Lukaku-Dybala in con Caicedo out, Inzaghi si sarebbe opposto minacciando dimissioni (Sky) - ferrantelli94 : RT @marifcinter: Quanti insulti hai preso per essere stato L'UNICO ad aver scritto che l'Inter non avrebbe mai offerto 7 + bonus a Dybala m… -