Instagram | arriva la funzione per ritrovare i minori scomparsi | il programma Amber

Nell'ambito del programma Amber, in collaborazione con le forze dell'ordine, Instagram lancia la funzione per rintracciare i minori scomparsi. Le funzionalità di questo nuovo programma che ha lo scopo di aiutare a ritrovare bambini scomparsi coprirà ben 25 paesi. La nuova funzionalità si chiama Amber, ossia America's Missing: Broadcast Emergency Response. Il nome è stato scelto in memoria di Amber Hagerman, giovane vittima di un brutale rapimento. In seguito alla tragica storia della bambina di 9 anni, rapita e uccisa, ha preso vita, nel 2002, un sistema di allerta che si basava sull'invio di messaggi su radio, TV e segnaletica stradale.

