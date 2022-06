Il costo dei disastri climatici è cresciuto dell'800% dal 2002 (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - I cambiamenti climatici ci stanno costando sempre di più. E' quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Ong Oxfam, che ha analizzato il costo dei disastri climatici dal punto di vista delle richieste fondi che hanno ricevuto le varie agenzie Onu. L'incremento di richieste è arrivato all'800% e, analizzando i dati, si scopre che le domande di finanziamento hanno ricevuto solo il 54% dei fondi necessari. Il rapporto ribadisce poi l'importanza di trovare un accordo alla prossima COP 27 che sia basato sul principio di responsabilità: coloro che hanno contribuito maggiormente alla crisi climatica paghino per i danni che essa provoca nei Paesi meno responsabili e più colpiti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - I cambiamentici stanno costando sempre di più. E' quanto emerge dal nuovo rapporto'Ong Oxfam, che ha analizzato ildeidal punto di vistae richieste fondi che hanno ricevuto le varie agenzie Onu. L'incremento di richieste è arrivato all'e, analizzando i dati, si scopre che le domande di finanziamento hanno ricevuto solo il 54% dei fondi necessari. Il rapporto ribadisce poi l'importanza di trovare un accordo alla prossima COP 27 che sia basato sul principio di responsabilità: coloro che hanno contribuito maggiormente alla crisi climatica paghino per i danni che essa provoca nei Paesi meno responsabili e più colpiti.

