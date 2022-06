Gli inquilini non pagano l'affitto, all'Ater manca un miliardo di euro (Di mercoledì 8 giugno 2022) All'Ater di Roma si è accumulata una morosità che supera il miliardo di euro. La cifra-monstre è emersa ieri, durante l'audizione del neo direttore generale dell'Azienda, Luca Luigi Manuelli in commissione regionale Urbanistica e Politiche abitative. Una montagna da scalare per il nuovo dg, che di recente ha preso in mano la gestione dell'Ater romana. L'intervento di Manuelli, la cui audizione è stata richiesta dal consigliere di Fratelli d'Italia Massimiliano Maselli, è stato incentrato sulle morosità e sulla situazione debitoria dell'ente, magagne spiegate numeri alla mano. «Ho chiarito al direttore generale che so bene che le tante criticità che mi apprestavo a esporgli, visti gli anni che ho dedicato ad approfondire la tematica, non sono una sua responsabilità – precisa il consigliere – ma anche che spero che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) All'di Roma si è accumulata una morosità che supera ildi. La cifra-monstre è emersa ieri, durante l'audizione del neo direttore generale dell'Azienda, Luca Luigi Manuelli in commissione regionale Urbanistica e Politiche abitative. Una montagna da scalare per il nuovo dg, che di recente ha preso in mano la gestione dell'romana. L'intervento di Manuelli, la cui audizione è stata richiesta dal consigliere di Fratelli d'Italia Massimiliano Maselli, è stato incentrato sulle morosità e sulla situazione debitoria dell'ente, magagne spiegate numeri alla mano. «Ho chiarito al direttore generale che so bene che le tante criticità che mi apprestavo a esporgli, visti gli anni che ho dedicato ad approfondire la tematica, non sono una sua responsabilità – precisa il consigliere – ma anche che spero che ...

