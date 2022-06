Giro del Delfinato 2022, risultati e ordine d’arrivo cronometro quarta tappa: trionfo Ganna su Van Aert (Di mercoledì 8 giugno 2022) Filippo Ganna vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2022, la cronometro individuale di 31,9 chilometri da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Il corridore italiano della Ineos Grenadiers, campione del mondo in carica nella specialità, si conferma uomo da battere nella lotta contro il tempo e trionfa con il tempo di 35’32?58, beffando per qualcosa come due secondi appena il vicecampione del mondo Wout Van Aert, che chiude secondo rinsaldando comunque la maglia gialla sulle sue spalle. Di seguito, i risultati e la classifica della cronometro di giornata. RIVIVI IL LIVE DELLA tappa IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Filippovince ladeldel, laindividuale di 31,9 chilometri da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Il corridore italiano della Ineos Grenadiers, campione del mondo in carica nella specialità, si conferma uomo da battere nella lotta contro il tempo e trionfa con il tempo di 35’32?58, beffando per qualcosa come due secondi appena il vicecampione del mondo Wout Van, che chiude secondo rinsaldando comunque la maglia gialla sulle sue spalle. Di seguito, ie la classifica delladi giornata. RIVIVI IL LIVE DELLAIL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL...

Advertising

angelomangiante : Mi mancherai grande Gianni. Sei stato il custode del Grande Tennis, della storia. Il compagno di viaggi meraviglio… - pocket_tra : RT @EnricoLetta: Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l’affossamento del pacchetto anti #CambiamentoClimatico a… - andremudadu : RT @EnricoLetta: Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l’affossamento del pacchetto anti #CambiamentoClimatico a… - supsi_ch : SolarButterfly, una piccola casa mobile completamente autosufficiente alimentata a energia solare, ha fatto visita… - silvios46 : RT @EnricoLetta: Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l’affossamento del pacchetto anti #CambiamentoClimatico a… -