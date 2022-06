Calciomercato Udinese, sirene dalla Premier per il giocatore bianconero! (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’addio di Cioffi è apparso un fulmine a ciel sereno, ma l’arrivo tempestivo di Sottil sulla panchina friulana ha riportato serenità e progettualità. E’ quanto dimostra l’Udinese di voler fare in questo Calciomercato, pensando e delineando con un allenatore che così tanto bene ha fatto nella stagione appena conclusasi con l’Ascoli, portando i piceni dopo tantissimo tempo a giocarsi di nuovo qualche chance per tornare in Serie A, tramontata tuttavia subito dopo aver perso nel preliminare playoff contro il Benevento. I bianconeri adesso dovranno ricercare profili in linea con le idee tecniche e tattiche del neo allenatore, cercando di monetizzare laddove fosse possibile. Marino Calciomercato Udinese (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’addio di Cioffi è apparso un fulmine a ciel sereno, ma l’arrivo tempestivo di Sottil sulla panchina friulana ha riportato serenità e progettualità. E’ quanto dimostra l’di voler fare in questo, pensando e delineando con un allenatore che così tanto bene ha fatto nella stagione appena conclusasi con l’Ascoli, portando i piceni dopo tantissimo tempo a giocarsi di nuovo qualche chance per tornare in Serie A, tramontata tuttavia subito dopo aver perso nel preliminare playoff contro il Benevento. I bianconeri adesso dovranno ricercare profili in linea con le idee tecniche e tattiche del neo allenatore, cercando di monetizzare laddove fosse possibile. Marino(Photo by Enrico Locci/Getty Images)Secondo quanto riferitoGazzetta dello Sport, ...

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - LeBombeDiVlad : ?? #Udinese, interesse dall'Inghilterra per #Becao ?? Due club sul brasiliano #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Udinese, sirene dalla Premier per il giocatore bianconero! - AleCat_91 : UDINESE, CALCIOMERCATO DA SCUDETTO PER SOTTIL: ECCO ACQUISTI E ROSA FINALE! - VinsDan98 : #Calciomercato | #Napoli, sfida alla #Roma per #Makengo: la richiesta dell'#Udinese ?? -