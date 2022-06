Calciomercato Atalanta | il punto sulle cessioni

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La conferma di Gasperini è il segnale per il via aldell’. Il tecnico resta, non ci saranno ribaltoni, anche perché la Dea gli ha confermato la fiducia e lui stesso si sente al centro del progetto, come...

Advertising

serieApallone : Calciomercato Salernitana, Inter e Atalanta su un big: Calciomercato Salernitana, il giocatore ...... leggi di più… - cmdotcom : #Roma, #ElShaarawy vuole più spazio: #Atalanta e #Monza interessate ma c'è il nodo ingaggio - sportli26181512 : Roma, El Shaarawy vuole più spazio: Atalanta e Monza interessate ma c'è il nodo ingaggio: Passata la sbornia per la… - tuttoatalanta : L'Atalanta sulle tracce dell'esterno Akgun del Galatasaray. Ma su di lui altre tre di A - WuMaPaddei : RT @itselee8: I primi movimenti di calciomercato in casa Atalanta: -

Calciomercato.com

... con in mezzo untutto da vivere e non poche incertezze, è già possibile per gli ... poi molto distanti il Napoli (7,50), la Roma di Mourinho a 15,00, l'a 20,00 e la Lazio a 33,00.Decisamente più alla portata, sia perche per il Monza, il valore del cartellino. Vista la scadenza vicina e la possibilità di fare plusvalenza secca della Roma (che ha ripreso a zero l'... Atalanta, rivoluzione sulle fasce: i due nomi che piacciono ROMA EL SHAARAWY - Molto attenta e concentrata sul mercato in entrata, la Roma dovrà però far fronte anche alle uscite, necessarie per smaltire il monte ..."Dobbiamo fare una squadra buona se vogliamo restare in Serie A. Il modello sono Atalanta, Sassuolo, Udinese e Verona" ...