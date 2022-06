Boxe | promoter Usyk | “Rivincita con Joshua probabilmente il 20 agosto”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Questa data è, decisamente, la più probabile“. Con queste parole Oleksandr Krasyuk,del campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr, ha risposto a chi gli chiedeva se il 20prossimo andrà in scena la(con titolo in palio) trae il britannico Anthony, detronizzato dall’ucraino nel settembre scorso. “La sede del match dovrebbe essere una città del Medio Oriente” ha aggiunto Krasyuk, secondo cui l’annuncio ufficiale con relativi dettagli dovrebbe arrivare “la prossima settimana“.si è arruolato nell’esercito ucraino lo scorso marzo, dopo l’invasione della Russia nel suo Paese. Il pugile è tornato ad allenarsi a maggio, grazie ad un permesso speciale del governo ucraino. Con lui al fronte un altro fuoriclasse del ...

