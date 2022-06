Bonus alberghi, dal 13 giugno via alle domande: requisiti e dettagli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Via alle domande per il Bonus alberghi a partire dal 13 giugno: chi può riceverlo, come richiederlo e dettagli Ritarderà di qualche giorno l’apertura del credito d’imposta destinato ad alberghi e a strutture ricettive. L’agevolazione concede un rimborso del 65% alle spese sostenute per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica. Sala di un albergo (pixabay)Questo incentivo da diritto ad un rimborso massimo di 200.000€. Le domande dovevano essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 9 giugno. Ma il 7 giugno, il Ministero ha fatto inversione di rotta e ha spostato l’apertura alle ore 12.00 del 13 giugno fino ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 giugno 2022) Viaper ila partire dal 13: chi può riceverlo, come richiederlo eRitarderà di qualche giorno l’apertura del credito d’imposta destinato ade a strutture ricettive. L’agevolazione concede un rimborso del 65%spese sostenute per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica. Sala di un albergo (pixabay)Questo incentivo da diritto ad un rimborso massimo di 200.000€. Ledovevano essere presentata a partire dore 12.00 del 9. Ma il 7, il Ministero ha fatto inversione di rotta e ha spostato l’aperturaore 12.00 del 13fino ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus alberghi (e non solo), al via le richieste: beneficiari, requisiti e domanda - NuovaScintilla : 8/6/22.Lunedì è stato approvato nel Consiglio comunale di Chioggia ilm provvedimento che allarga il 'bonus facciate… - FAST_Contributi : ?? Al via dal 9 giugno ore 12:00 al 13 giugno ore 17 alle domande per il #BonusAlberghi per la #riqualificazione e… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus alberghi, slitta apertura della piattaforma per presentare domande: via il 13 giugno - infoiteconomia : Bonus alberghi, slitta apertura della piattaforma per presentare domande: via il 13 giugno -