Bassetti | “Ancora minacce di morte | stufo di denunciare”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questa mattina ho ricevuto l’ennesima lettera didi, mi sono davvero stufato anche di. In questo anno di denunce ho visto pochissime persone perseguite. Sono molto amareggiato per queste. Ringrazio la Polizia e i Carabinieri che mi danno una mano, ma dal punto di vista della giustizia non ho visto una persona perseguita. Il messaggio che passa è che serve a poco, mi pare che la giustizia persegua unicamente alcuni filoni. Forse io interesso poco”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che oggi ha ricevuto una lettera con un messaggio dia lui e alla sua famiglia. L'articolo proviene da Italia Sera.

