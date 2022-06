“Avevo paura di morire” UeD | confessione choc dell’ex amata tronista

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Uomini e Donne, Teresa Langella confessa: ho sofferto di attacchi di panico. “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella – racconta -. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”. “Sintomi che mi facevano sentire così vicina alla morte, lo so sono parole forti, però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”. Una battaglia lunga contro la quale ha dovuto lottare a lungo. Fino ad arrivare ad una presa di coscienza importante. “Non possono l’ansia e gli attacchi di panico prendere il sopravvento sulla mia vita, e tutto quello che ho imparato voglio metterlo a ...