Anticipazioni Grande Fratello Vip | i rumour sul casting

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Vip. Siamo ormai in attesa di capire quali saranno i risvolti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Particolare attenzione è focalizzata su quello che sarà il probabiledella prossima edizione. Tanti sono is con vari nomi che vengono “sparati”. Sull’ultima edizione di Novella 2000 è stata data particolare attenzione alla nuova edizione delVip. Una degli scoop lanciati sembrerebbe quello del presunto corteggiamento di Alfonso Signorini per la figlia di Vittorio Sgarbi. La spinta del conduttore per avere Evelina sarebbe forte, ma pare che quest’ultima non sia intenzionata ad accettare la proposta. Altra fonte che riportiamo è quella di Pipol Tv, che vede tra i prossimi ...

#IRISHFILMFESTA, dal 20 al 24 luglio alla… - redazionetvsoap : #unavita #anticipazioni Il nonno sarà in grande difficoltà... - zazoomblog : Una vita anticipazioni puntata del 7 giugno: viene svelato il grande segreto di Rosina

E adesso è finita sotto i riflettori del gossip per il fatto che pare sia in lizza per entrare nella casa delFratello Vip , nonostante lei non avrebbe la minima intenzione di partecipare. Si ...Serie turca disuccesso di genere romance drama thriller. Dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu, Kivanc ...Brave and Beautiful: la puntata di oggi 8 Giugno Cesur, convinto che ... Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: Jeda nel cast Parla lui Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: nel cast la figlia di Vittorio Sgarbi Il rumor Sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 ampio spazio è stato ...Rumors sulla prossima edizione del GF VIP 7 in arrivo tra pochi mesi: ecco i nomi dei primi 7 concorrenti papabili, nel cast alcune super star!