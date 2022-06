Amber Heard risponde al messaggio di Johnny Depp: "È un passo indietro per i diritti delle donne" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Amber Heard è nuovamente tornata a parlare del caso di diffamazione intentato contro di lei da Johnny Depp, dicendo che 'la decisione della giuria è un passo indietro per i diritti delle donne'. Amber Heard ha risposto pubblicamente ad una dichiarazione di Johnny Depp, dopo che quest'ultimo ha condiviso un messaggio dedicato ai suoi fan su TikTok, dicendo che ora è finalmente pronto ad "andare avanti": l'attore ha vinto il processo per diffamazione aggiudicandosi 10 milioni di dollari. Martedì, poco meno di una settimana da quando la giuria si è schierata dalla parte di Depp e la corte gli ha assegnato 10,35 milioni di dollari, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)è nuovamente tornata a parlare del caso di diffamazione intentato contro di lei da, dicendo che 'la decisione della giuria è unper i'.ha risposto pubblicamente ad una dichiarazione di, dopo che quest'ultimo ha condiviso undedicato ai suoi fan su TikTok, dicendo che ora è finalmente pronto ad "andare avanti": l'attore ha vinto il processo per diffamazione aggiudicandosi 10 milioni di dollari. Martedì, poco meno di una settimana da quando la giuria si è schierata dalla parte die la corte gli ha assegnato 10,35 milioni di dollari, ...

