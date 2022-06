Quotidiano di Ragusa

de La Cuadra Asd, in sella a Favoriet S, ha preceduto sul podio il palermitano Giuseppe Genuardi (Asd Sporting Wolf), argento in sella a La Peppa. Medaglia di bronzo per il ...L'Gaia Barone, che monta Favorieta S per l'Asd La Cuadra di Viagrande, ha conquistato, domenica scorsa, negli impianti dell'Adim di Augusta, la medaglia d'oro nel campionato assoluto ... Amazzone ragusana Gaia Barone conquista risultati importanti a livello regionale L’amazzone ragusana Gaia Barone, che monta Favorieta S per l’Asd La Cuadra di Viagrande, ha conquistato, domenica scorsa, negli impianti dell’Adim di Augusta, la medaglia d’oro nel campionato assoluto ...Il cavaliere catanese Gabriele Carrabotta è il nuovo campione regionale di salto ostacoli di equitazione. Ha superato l'etnea Vacirca ed il palermitano Allò.