8 giugno 1990: l'inizio delle notti magiche (VIDEO)

L'8 giugno del 1990, iniziarono i Mondiali: l'inizio delle notti magiche. Sono passate alla storia come le "notti magiche" quelle che hanno infiammato l'Italia calcistica e non solo, a partire da quel pomeriggio dell'8 giugno 1990. Al Meazza di Milano, infatti, si celebra la cerimonia di apertura dei Mondiali. Vicini ricorda quella rassegna con queste parole: "Le notti magiche erano quelle, la canzone era riferita a quei momenti e rappresentava la situazione emotiva che stavamo vivendo. La pressione la sentivamo. La competizione ha avuto degli indici di ascolto che non sono stati mai battuti né da altre competizioni sportive e nemmeno da altre di diverso genere."

