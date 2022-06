WTA Nottingham 2022, risultati 7 giugno: avanza Sakkari, si ritira Raducanu. Ok Camila Giorgi (Di martedì 7 giugno 2022) Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Nottingham 2022 di tennis: sull’erba britannica in campo, per il primo turno, gran parte del main draw, che ha visto disputarsi oggi dodici incontri, dieci dei quali conclusi, con due sospesi e rinviati a domani. avanza Camila Giorgi. L’ellenica Maria Sakkari liquida la colombiana Maria Camila Osorio Serrano per 6-2 6-3, mentre la canadese Rebecca Marino elimina la britannica Eden Silva per 6-4 6-4, infine l’altra britannica Yuriko Lily Miyazaki piega la polacca Magdalena Frech per 6-4 1-6 6-1. La brasiliana Beatriz Haddad Maia rimonta la cinese Wang Qiang per 5-7 6-4 6-3, mentre l’altra cinese Zhang Shuai elimina la spagnola Cristina Bucsa per 7-6 6-3, infine ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250di tennis: sull’erba britannica in campo, per il primo turno, gran parte del main draw, che ha visto disputarsi oggi dodici incontri, dieci dei quali conclusi, con due sospesi e rinviati a domani.. L’ellenica Marialiquida la colombiana MariaOsorio Serrano per 6-2 6-3, mentre la canadese Rebecca Marino elimina la britannica Eden Silva per 6-4 6-4, infine l’altra britannica Yuriko Lily Miyazaki piega la polacca Magdalena Frech per 6-4 1-6 6-1. La brasiliana Beatriz Haddad Maia rimonta la cinese Wang Qiang per 5-7 6-4 6-3, mentre l’altra cinese Zhang Shuai elimina la spagnola Cristina Bucsa per 7-6 6-3, infine ...

