Vasco Rossi in concerto al Maradona: fan già in coda e traffico in tilt (Di martedì 7 giugno 2022) Vasco Rossi in concerto allo stadio “Maradona” di Napoli: saranno in 45mila ad osannare il re del rock nella tappa partenopea del suo tour. Cancelli aperti dalle 15.30: in serata corse straordinarie della Linea 2 della Metropolitana. Un vero e proprio “fiume” di 45mila fan accoglierà il concerto di Vasco Rossi allo stadio “Maradona” di Leggi su 2anews (Di martedì 7 giugno 2022)inallo stadio “” di Napoli: saranno in 45mila ad osannare il re del rock nella tappa partenopea del suo tour. Cancelli aperti dalle 15.30: in serata corse straordinarie della Linea 2 della Metropolitana. Un vero e proprio “fiume” di 45mila fan accoglierà ildiallo stadio “” di

Advertising

sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - mustlovecoffees : christian dei miei stilavi io devo andare al concerto di vasco rossi, quindi tu 1. devi essere puntuale e 2. mi dev… - paolo_galassi : @borderborder_ @Deiana_Luca9 'Stupendo' di Vasco Rossi. Ma anche 'E penso a te' di Lucio Battisti. - cuba98w : RT @fanpage: Delirio per il concerto di #VascoRossi a Napoli. Alcuni fan hanno trascorso la notte in tenda davanti allo Stadio https://t.co… - gcozzolino : Lunghe code già dall'alba, cancelli aperti dalle 15.30: tutto pronto allo stadio #Maradona di #Napoli per il concer… -