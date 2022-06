Un posto al sole: Lara e Roberto in forte crisi (Di martedì 7 giugno 2022) Il ritorno di Cristina sconvolge Roberto e Lara. La bambina non sopporta la presenza della Martinelli a casa del padre. Una nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che il clan della zona ha messo con le spalle al muro Raffaele che di conseguenza ha molta paura per lui e la sua stesa famiglia. Nello stesso tempo, il Giordano non ha detto nulla ma sia la moglie che i suoi parenti si sono accorti del suo strano comportamento. Roberto alle prese con una nuova arrivata (web)Intanto, Lara e Roberto vengono sconvolti dall’arrivo di Cristina. La piccola vuole trascorrere qualche giorno insieme al padre ma non sopporta la presenza della Martinelli. A pagarne le conseguenza sarà Jimmy. Un ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 giugno 2022) Il ritorno di Cristina sconvolge. La bambina non sopporta la presenza della Martinelli a casa del padre. Una nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che il clan della zona ha messo con le spalle al muro Raffaele che di conseguenza ha molta paura per lui e la sua stesa famiglia. Nello stesso tempo, il Giordano non ha detto nulla ma sia la moglie che i suoi parenti si sono accorti del suo strano comportamento.alle prese con una nuova arrivata (web)Intanto,vengono sconvolti dall’arrivo di Cristina. La piccola vuole trascorrere qualche giorno insieme al padre ma non sopporta la presenza della Martinelli. A pagarne le conseguenza sarà Jimmy. Un ...

