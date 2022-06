Ultime Notizie – Frana ad Amalfi, crollano terrazzamenti in mare – Video (Di martedì 7 giugno 2022) Una Frana si è verificata ad Amalfi, dove poco prima delle 13 sono crollati alcuni terrazzamenti a strapiombo sul mare al di sotto della strada statale. Non risultano persone coinvolte né danni alle case o alle strutture presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non distante dal luogo dello smottamento di oggi, il 2 febbraio 2021 si è verificato il crollo che interessò anche la strada statale e che causò per mesi gravi ripercussioni sul traffico dell’intera zona. #Amalfi, cedimento terrazzamenti: escluso il coinvolgimento di persone. Proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le operazioni di monitoraggio e verifica strutturale dei percorsi pedonali e delle abitazioni vicine al luogo della Frana #7giugno 16:30 pic.twitter.com/K1xL3yURtG — ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Unasi è verificata ad, dove poco prima delle 13 sono crollati alcunia strapiombo sulal di sotto della strada statale. Non risultano persone coinvolte né danni alle case o alle strutture presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non distante dal luogo dello smottamento di oggi, il 2 febbraio 2021 si è verificato il crollo che interessò anche la strada statale e che causò per mesi gravi ripercussioni sul traffico dell’intera zona. #, cedimento: escluso il coinvolgimento di persone. Proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le operazioni di monitoraggio e verifica strutturale dei percorsi pedonali e delle abitazioni vicine al luogo della#7giugno 16:30 pic.twitter.com/K1xL3yURtG — ...

