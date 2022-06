Ultime Notizie – Colpo a narcotraffico colombiano, sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina (Di martedì 7 giugno 2022) sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina, tra i maggiori quantitativi mai recuperati in Europa. Trentotto le misure cautelari. Dopo l’estradizione negli Stati Uniti di Otoniel (al secolo Dario Antonio Usuga David), capo della temuta e potente organizzazione criminale del Clan del Golfo, un altro duro Colpo al gruppo più importante tra i narcos colombiani è stato inferto dalle indagini del Nucleo Pef Guardia di Finanza di Trieste con la guida e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano. Oltre 60 finanzieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge 38 persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia, tutte accusate di traffico internazionale di stupefacenti. Le attività investigative, durate da oltre un anno e iniziate con la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022)4,3di, tra i maggiori quantitativi mai recuperati in Europa. Trentotto le misure cautelari. Dopo l’estradizione negli Stati Uniti di Otoniel (al secolo Dario Antonio Usuga David), capo della temuta e potente organizzazione criminale del Clan del Golfo, un altro duroal gruppo più importante tra i narcos colombiani è stato inferto dalle indagini del Nucleo Pef Guardia di Finanza di Trieste con la guida e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano. Oltre 60 finanzieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge 38 persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia, tutte accusate di traffico internazionale di stupefacenti. Le attività investigative, durate da oltre un anno e iniziate con la ...

