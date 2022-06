Ucraina: Mulè, 'linguaggio Medvedev riprende stile peggiori ayatollah' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Le parole di Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale russo, sono rivolte all'Occidente e agli occidentali. Il suo linguaggio si ritrova in quello di Osama bin Laden, del Mullah Omar, degli ayatollah, di tutti quelli che lanciavano proclami contro il mondo occidentale nel nome dell'odio e di una presunta guerra santa promossa contro gli infedeli. Purtroppo Medvedev dovrebbe agevolare il processo di pace e non essere allineato ai peggiori ulema che abbiamo conosciuto nel recente passato”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato Forza Italia, Giorgio Mulè, a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Le parole di, vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale russo, sono rivolte all'Occidente e agli occidentali. Il suosi ritrova in quello di Osama bin Laden, del Mullah Omar, degli, di tutti quelli che lanciavano proclami contro il mondo occidentale nel nome dell'odio e di una presunta guerra santa promossa contro gli infedeli. Purtroppodovrebbe agevolare il processo di pace e non essere allineato aiulema che abbiamo conosciuto nel recente passato”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato Forza Italia, Giorgio, a Tagadà su La7.

