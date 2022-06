Traffico Roma del 07-06-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione difficile Al momento la circolazione sul raccordo code per un incidente in carreggiata interna tra La Rustica e la Colombo in esterna code a tratti tra la Laurentina l’appia tra La Rustica e la Bufalotta È tra la Trionfale E lo tiene ancora complicata la situazione sulla A24 code verso il centro da Settecamini alla tangenziale segnalato Inoltre un incidente però figo inculo anche in direzione del raccordo a partire da Viale Togliatti in tangenziale rallentamenti verso lo stadio tra lo svincolo A24 e via dei Campi Sportivi e verso San Giovanni tra via Lanciani e viale Castrense in zona tra attenzione a un incidente in via Garibaldi all’altezza della rampa di Monte Aureo la polizia locale segnala poi un altro incidente in via Formia all’incrocio con via di Acqua Bullicante Per lo stesso motivo rallentamenti anche in Corso di ...