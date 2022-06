Stoccarda: la pioggia salva Musetti. Mercoledì in campo anche Berrettini e Sonego (Di martedì 7 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo da Carrara sotto un set ed un break con il georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding. Matteo, al rientro nel tour, entra in gara direttamente al secondo turno contro il moldavo Albot: Lorenzo da Torino, sesta testa di serie, affronta il tedesco Struff Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo da Carrara sotto un set ed un break con il georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding. Matteo, al rientro nel tour, entra in gara direttamente al secondo turno contro il moldavo Albot: Lorenzo da Torino, sesta testa di serie, affronta il tedesco Struff

