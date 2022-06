Stefano Accorsi tutela i suoi fan dai profili fake

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 giugno 2022) L’attore (ultimamente protagonista della fiction Vostro Onore) ha deciso d’intervenire riguardo ad un avvenimento che capita frequentemente alle celebrità dello spettacolo.perciò ha denunciato diversilegati al suo nome. Uno di questi addirittura si spaccia per manager dell’interprete., una questione che deve finire L’attore dopo l’inconveniente ci ha tenuto a mettere in guardia i propri fan, tramite isocial, in quanto potrebbero facilmente apprendere notizie inesistenti dafalsi.ormai è divenuto parte dello “star system” cinematografico nostrano ed è anche per questo che sul web mantiene un rapporto amichevole con iseguaci. Alle volte ...