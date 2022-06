Spezia, prima l’allenatore e poi il DT: tutti i candidati a questi due ruoli (Di martedì 7 giugno 2022) Lo Spezia ragiona sul prossimo allenatore e poi sull’ingaggio di un direttore tecnico: ecco tutti i candidati valutati dal club ligure Lo Spezia è una delle società ancora in cerca di un tecnico, dopo aver dato il benservito a Thiago Motta. Ora avanza il nome di Luca Gotti, mentre sullo sfondo ci sono sempre le candidature di Aurelio Andreazzoli e Francesco Farioli. Secondo quanto riporta La Nazione, definito l’allenatore sarà l’ora del direttore tecnico: il nome più gettonato sembra essere quello di Carlo Osti, che ha lavorato con Riccardo Pecini ai tempi della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Loragiona sul prossimo allenatore e poi sull’ingaggio di un direttore tecnico: eccovalutati dal club ligure Loè una delle società ancora in cerca di un tecnico, dopo aver dato il benservito a Thiago Motta. Ora avanza il nome di Luca Gotti, mentre sullo sfondo ci sono sempre le candidature di Aurelio Andreazzoli e Francesco Farioli. Secondo quanto riporta La Nazione, definitosarà l’ora del direttore tecnico: il nome più gettonato sembra essere quello di Carlo Osti, che ha lavorato con Riccardo Pecini ai tempi della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

