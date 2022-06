Roma, taglia l’eroina con il metadone e uccide una donna di 44 anni: preso il pusher (Di martedì 7 giugno 2022) Roma. Una vicenda drammatica che risale al tardo pomeriggio dello scorso 23 aprile 2022, in via Brisse, dove veniva rinvenuto il corpo esanime di una donna, 43enne Romana, che poco prima si era iniettata un mix letale di droghe. Uccisa con droga tagliata male La ricostruzione da parte dei Carabinieri degli ultimi istanti di vita della donna ha messo in evidenza come sia stato un uomo a venderle eroina mischiata a metadone, un mix micidiale per la vittima che le avrebbe causato la morte in seguito all’assunzione. La ricostruzione degli ultimi momenti di vita della donna I Carabinieri di Trastevere, mediante l’analisi dei telefoni cellulari a lei in uso, nonché dei tabulati telefonici e la comparazione delle celle, sono riusciti a risalire all’identità del soggetto che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022). Una vicenda drammatica che risale al tardo pomeriggio dello scorso 23 aprile 2022, in via Brisse, dove veniva rinvenuto il corpo esanime di una, 43ennena, che poco prima si era iniettata un mix letale di droghe. Uccisa con drogata male La ricostruzione da parte dei Carabinieri degli ultimi istanti di vita dellaha messo in evidenza come sia stato un uomo a venderle eroina mischiata a, un mix micidiale per la vittima che le avrebbe causato la morte in seguito all’assunzione. La ricostruzione degli ultimi momenti di vita dellaI Carabinieri di Trastevere, mediante l’analisi dei telefoni cellulari a lei in uso, nonché dei tabulati telefonici e la comparazione delle celle, sono riusciti a risalire all’identità del soggetto che ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, taglia l’eroina con il metadone e uccide una donna di 44 anni: preso il pusher - PSGInMyBlood : RT @asromaliveit1: ??? #Paredes spenge le voci di mercato con una dichiarazione in diretta che taglia fuori anche la #Roma - asromaliveit1 : ??? #Paredes spenge le voci di mercato con una dichiarazione in diretta che taglia fuori anche la #Roma - augustociardi75 : @Fabius40884986 che è il centrocampista ideale e che la Roma puntava a prenderlo. Facile fare taglia e cuci solo su… - reese_86 : Cairo che taglia il tagliabile dovrebbe chiedersi l’utilità di mandare Giletti a Mosca che intervista Cacciari in C… -