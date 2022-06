Pozzo Strada: anziano legato e picchiato per derubarlo (Di martedì 7 giugno 2022) Un uomo di 83 anni è stato aggredito nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere Pozzo Strada da alcune persone che si sono introdotte nell’alloggio per derubarlo. L’anziano è stato picchiato e legato a una sedia. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che sono riusciti a entrare dal balcone. Ricoverato al Cto, l’uomo ha riportato ferite al volto. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 7 giugno 2022) Un uomo di 83 anni è stato aggredito nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiereda alcune persone che si sono introdotte nell’alloggio per derubarlo. L’è statoa una sedia. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che sono riusciti a entrare dal balcone. Ricoverato al Cto, l’uomo ha riportato ferite al volto. L'articolo proviene da Nuova Società.

