Per i Comuni bergamaschi ora c’è l’App del sindaco (Di martedì 7 giugno 2022) Bergamo. La promozione della cultura digitale come leva per aumentare la competitività delle aziende e del territorio. Per la Camera di Commercio di Bergamo puntare sulla diffusione di procedure telematiche è il punto di partenza per diffondere una nuova cultura di impresa innestata sull’innovazione. In Largo Belotti lo sanno bene: per promuovere (davvero) la digitalizzazione occorre creare un circuito virtuoso tra cittadino, impresa e Pubblica amministrazione. Per scardinare l’idea che recarsi fisicamente presso uno sportello pubblico per attivare una procedura sia più efficiente che utilizzare servizi telematici occorre che tutti – imprenditori, cittadini e uffici pubblici – siano preparati ad usufruire e offrire servizi telematici. “Senza un terreno fertile per l’innovazione, le procedure digitali rischiano di restare sottoutilizzate vanificando, in parte, la loro efficacia. La ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) Bergamo. La promozione della cultura digitale come leva per aumentare la competitività delle aziende e del territorio. Per la Camera di Commercio di Bergamo puntare sulla diffusione di procedure telematiche è il punto di partenza per diffondere una nuova cultura di impresa innestata sull’innovazione. In Largo Belotti lo sanno bene: per promuovere (davvero) la digitalizzazione occorre creare un circuito virtuoso tra cittadino, impresa e Pubblica amministrazione. Per scardinare l’idea che recarsi fisicamente presso uno sportello pubblico per attivare una procedura sia più efficiente che utilizzare servizi telematici occorre che tutti – imprenditori, cittadini e uffici pubblici – siano preparati ad usufruire e offrire servizi telematici. “Senza un terreno fertile per l’innovazione, le procedure digitali rischiano di restare sottoutilizzate vanificando, in parte, la loro efficacia. La ...

marattin : Domani sera a Bologna parliamo di come passare da un manifesto di idee comuni (qui solo un non-esaustivo tentativo/… - rulajebreal : #CentoGiorni di bombardamenti, distruzioni, massacri, fosse comuni, sturpri, & propaganda, 250,000 bambini ucraini… - enpaonlus : Quello che tutti i comuni dovrebbero fare:collaborazione tra Istituzioni e Associazioni ?@RestiamoAnimali? ?… - RenzoCianchetti : RT @marioadinolfi: Come sempre il Gay Pride si caratterizza per immagini blasfeme e insulti alla religione cristiana. Eppure tutti i comuni… - RadioGoldAl : Dalla Regione quasi 380 mila per lavori di messa in sicurezza in tre Comuni della provincia -