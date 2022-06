Partygate, Johnson si salva dalla sfiducia ma ora è più debole (Di martedì 7 giugno 2022) Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia contro la sua leadership in seno al Partito conservatore britannico e può per il momento restare sulla poltrona di primo ministro, ma ha pagato dazio ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Borissi èto dal voto dicontro la sua leadership in seno al Partito conservatore britannico e può per il momento restare sulla poltrona di primo ministro, ma ha pagato dazio ...

