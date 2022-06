Mercato Roma non stop: subito Celik, poi Solbakken (Di martedì 7 giugno 2022) Roma - La Roma non si ferma a Matic . Anzi, non si ferma a Matic e Svilar , il secondo portiere acquistato da tempo che prenderà il posto di Fuzato . Celik è molto vicino al club giallorosso. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022)- Lanon si ferma a Matic . Anzi, non si ferma a Matic e Svilar , il secondo portiere acquistato da tempo che prenderà il posto di Fuzato .è molto vicino al club giallorosso. Il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC Accordo di un anno con opzione per il secondo… - tvdellosport : Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Il nuovo Milan, dallo stadio alla strategia per un mercato top ?? Le… - infoitsport : Mercato Roma, possibile scambio Veretout-Celik col Lille: le ultime - Fabio656Perelli : 'Se pe favve contenti ve devo dì che Matic è 'n colpo de mercato, va bene!' ... 'Nun me serviva Mourinho pe famme r… -