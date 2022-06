“Meglio morte” | tre sorelle 20enni si uccidono insieme ai figli in India

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 7 giugno 2022) LeKalu Meena di 25 anni, Mamta Meena di 23 anni, e Kamlesh Meena di 20 anni erano state date in mogli a dei proprietari terrieri benestanti come merce di scambio, perché i loro genitori erano poveri. Le tre ragazze si sono suicidatetuffandosi con i rispettivi(due di loro erano incinte e la maggiore aveva un bambino di 4 anni e un altro di tre settimane) in un pozzo nello stato del Rajasthan, in. Prima di compiere il suicidio, le treavevano lasciato un messaggio per spiegare il motivo del loro gesto, scritto su Whatsapp: “morire davvero, che sopportare torture quotidiane… Ce ne andiamo, così tutti saranno felici. La ragione della nostra scelta sono i nostri parenti acquisiti“. 3 Sisters, 2 Of Them Pregnant, Die By Suicide With 2 Children ...