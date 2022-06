Marco Mengoni | «La mia parte magica»

Advertising

mengonimarco : Coi sogni piegati in valigia Mischiati ai vestiti da scena Si parte per Villa Manin #MarcoNegliStadi ??… - MarioManca : La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. - RaiUno : “Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po' E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò” ?… - seadatrash : RT @MarioManca: La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. - ange_laaaaa : RT @MarioManca: La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. -

Radio Italia

... primogenita dell'allenatore, in cui lei è abbracciata a suo padre Sinisa, accompagnato dalle parole del brano 'Guerriero' di: 'Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da ...Il post su Instagram A dedicare un post su Instagram è la figlia Viktorija Mihajlovic a corredo di una foto che li ritrae assieme nel quale scrive citando la canzone di: ' Io sono un ... MARCO MENGONI STADI 2022 - MILANO Il cantante racconta l’importanza delle sue radici, di come gli insegnamenti delle persone centrali della sua vita gli abbiano dato la forza di andare avanti e superare ogni paura ...L'amore della famiglia è fondamentale in questo periodo per Sinisa Mihajlovic, che sta affrontando un nuovo percorso di cure per la leucemia. L'allenatore del Bologna era stato ricoverato a fine marzo ...