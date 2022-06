Lukaku in missione per tornare all'Inter | i nove 9 svenduti dal Chelsea

Advertising

La Gazzetta dello Sport

In Serie A tiene banco il mercato: Ibrahimovic rinnoverà il contratto col Milan a cifre simboliche con premi per i risultati,è ina Londra per farsi liberare dal Chelsea e tornare ...London Calling, cantavano i Clash in un altro mondo. Ma Londra chiama ancora adesso e pure di fretta: lo sa Romelu, che mastica più il rap del suo mentore Jay - Z o l'Hip Hop di Dj Khaled piuttosto che il punk anni '80, ma è comunque in religiosa attesa di notizie dalla capitale inglese. Non perderti le ... Lukaku, missione a Londra per farsi liberare dal Chelsea Fra domani e giovedì l'allenatore Tuchel parlerà col nuovo proprietario del club londinese, Todd Boehly, per verificare i margini per un prestito non troppo oneroso. Poi toccherà a Romelu ...Seconda giornata di Nations League per l'Italia che, dopo il pareggio con la Germania, stasera gioca a Cesena contro l'Ungheria, reduce dalla vittoria contro l'Inghilterra, oggi impegnata in casa dei ...