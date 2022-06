LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini in fuga già dal primissimo chilometro (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.44 I primi 40 km saranno un continuo saliscendi. Un tratto di discesa piuttosto tecnico porterà poi i corridori ai piedi del primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Vert, salita di 3a categoria di 3,5km al 6% di pendenza media. 12.41 Corridori ora su un tratto di leggera salita. In gruppo si mette la TotalEnergies del leader Alexis Vuillermoz a fare l’andatura. 12.39 Il vantaggio dei quattro continua a salire, la fuga è riuscita a formarsi sostanzialmente al primo tentativo. 12.37 Già 1? guadagnato dai quattro fuggitivi. Il gruppo sembra assolutamente non interessato all’inseguimento per ora. 12.35 I quattro ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.44 I primi 40 km saranno un continuo saliscendi. Un tratto di discesa piuttosto tecnico porterà poi i corridori ai piedi del primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Vert, salita di 3a categoria di 3,5km al 6% di pendenza media. 12.41 Corridori ora su un tratto di leggera salita. In gruppo si mette la TotalEnergies del leader Alexis Vuillermoz a fare l’andatura. 12.39 Il vantaggio deicontinua a salire, laè riuscita a formarsi sostanzialmente al primo tentativo. 12.37 Già 1? guadagnato daifuggitivi. Il gruppo sembra assolutamente non interessato all’inseguimento per ora. 12.35 I...

