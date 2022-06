LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -70 al traguardo, la strada ora torna a salire (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.00 Il margine dei primi sei si attesta sempre attorno ai 2’40”. 14.58 Mancano 65 chilometri per Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland, Alexis Gougeard e Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 14.55 Ora la strada tenderà sempre a salire. Il GPM è fra 35 chilometri, ma non sarà semplice arrivarci per i primi sei. 14.52 Pierre Rolland è transitato per primo sul traguardo volante di Issoire, avanti a Sebastian Schoenberger ed Alexis Gougeard. Issoire tutta per la B&B Hotels KTM. 14.50 La fuga ha superato il traguardo volante di Issoire. 14.47 La seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.00 Il margine dei primi sei si attesta sempre attorno ai 2’40”. 14.58 Mancano 65 chilometri per Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland, Alexis Gougeard e Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 14.55 Ora latenderà sempre a. Il GPM è fra 35 chilometri, ma non sarà semplice arrivarci per i primi sei. 14.52 Pierre Rolland è transitato per primo sulvolante di Issoire, avanti a Sebastian Schoenberger ed Alexis Gougeard. Issoire tutta per la B&B Hotels KTM. 14.50 La fuga ha superato ilvolante di Issoire. 14.47 La seconda ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini della B&B Hotels nei sei al comando il gruppo… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 2’45” per la fuga a metà corsa - #Delfinato #tappa #DIRETTA… - _diorjhs : immaginate jungkook che esce per fare un giro in macchina e si siede in spiaggia, accende un falò e mentre vede il… - 53x11Podcast : RT @C_C_Podcast: Amici e amiche di Cycling Chronicles, dopo una settimana di pausa tornano le nostre live. Appuntamento domani alle 22.45,… - C_C_Podcast : Amici e amiche di Cycling Chronicles, dopo una settimana di pausa tornano le nostre live. Appuntamento domani alle… -