L'ESPERTA (Di martedì 7 giugno 2022) Anna Maria Giannini, docente di Psicologia dell'ateneo romano Sapienza e psicologa dell'Ordine Psicologi del Lazio, perché stare molto davanti allo schermo riduce le capacità cognitive dei bimbi? "L'... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Anna Maria Giannini, docente di Psicologia dell'ateneo romano Sapienza e psicologa dell'Ordine Psicologi del Lazio, perché stare molto davanti allo schermo riduce le capacità cognitive dei bimbi? "L'...

Advertising

Efisio31251859 : RT @LaPiramide__: Non è che se la Crapua non sa fare le addizioni allora il paese è perso. Il paese è perso perché la stanno facendo passa… - Giovann75194542 : RT @AlexS8338: Se la #Capua è passata dal castrare gatti ad esperta di pandemie, il mio macellaio può passare tranquillamente dal taglio de… - RediStefano : RT @michele_geraci: @LiaQuartapelle @Deputatipd Quindi secondo te, esperta di politica estera, è una cosa che porta alla pace? - cala_l_asso : RT @AlexS8338: Se la #Capua è passata dal castrare gatti ad esperta di pandemie, il mio macellaio può passare tranquillamente dal taglio de… - FrancescoITA333 : Vabbè. Ricordatevi che è convinta di queste cose la prossima volta che la vedete pontificare in TV come 'esperta'.… -